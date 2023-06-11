Эксперт опасается усугубления продовольственного кризиса в Британии из-за Каховской ГЭС

Главный экономист британского Института продуктовой дистрибуции Джеймс Уолтон допустил вероятность того, что из-за затоплений большое количество сельскохозяйственных угодий не будет использоваться в производстве

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС в виде затопления сельскохозяйственных угодий в Херсонской области могут усугубить продовольственный кризис в Великобритании. Такое мнение выразил главный экономист британского Института продуктовой дистрибуции Джеймс Уолтон.

"Эта эскалация стала неожиданностью для многих людей с точки зрения своего масштаба, потому что [инцидент] затронул около 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий, - сказал эксперт, слова которого привела газета The Daily Telegraph. - Весьма вероятно, что из-за затоплений большое количество сельскохозяйственных угодий не будет использоваться в производстве. Возможно, 2-3% от всего, что есть на Украине". Уолтон также отметил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС может привести к росту цен на продовольствие по всему миру, в том числе в Великобритании.

Президент британского Национального союза фермеров Минетт Баттерс еще в феврале заявила, что из-за системного кризиса в сельскохозяйственной отрасли, усугубленного высокой инфляцией, королевство может столкнуться с дефицитом некоторых овощей. По ее мнению, нехватка рабочих рук, рост цен, нарушение цепочек поставок в свете конфликта на Украине и последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза негативно сказываются на деятельности местных фермерских хозяйств. Баттерс подчеркнула, что низкий урожай в традиционных странах - поставщиках овощей, таких как Португалия и Италия, вынуждает королевство больше полагаться на собственных производителей, которые сами работают в условиях экономического кризиса.

По официальным данным, в апреле инфляция в Великобритании составила 8,7% в годовом исчислении. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине. При этом продовольственная инфляция в Великобритании в апреле составила 19,1%.