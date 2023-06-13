Специалисты из Курской области помогут в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Глава Роман Старовойт отметит наличие в Курской области необходимого оборудования, расходных материалов для ликвидации последствий разрушения ГЭС

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты из Курской области помогут привести в порядок участки в населенных пунктах, подтопленные из-за разрушения со стороны Вооруженных сил Украины Каховской ГЭС, сообщил во вторник на оперативном совещании губернатор региона Роман Старовойт.

"Из-за варварского и просто мерзкого поступка со стороны Украины, я имею в виду разрушение гидроэлектростанции, дамбы, мы видим, какая тяжелейшая гуманитарная ситуация в Херсонской области. Понимаем, что вода уйдет в обозримом будущем, но останутся сотни гектаров земли в населенных пунктах, которые необходимо будет привести в порядок, провести санитарную обработку. По моему поручению Алексей Борисович Смирнов (первый замгубернатора Курской области - прим. ТАСС) связывался с местными властями Херсонской области, с куратором от министерства строительства России, мы предложили помощь наших бригад по дезинфекции, разборке завалов. Учитывая опыт аналогичных событий, там будет далеко непросто, помощь нужна будет людям", - сказал Старовойт.

Глава региона отметит наличие в Курской области необходимого оборудования, расходных материалов для ликвидации последствий разрушения ГЭС, также на территории региона располагается бригада радиационной, химической и биологической защиты.