Нейросеть показала на ПМЭФ собирательные образы современных профессий России

Цифровое лицо каждого героя собрано алгоритмом на основе 200 тыс. фотографий реальных сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. На Петербургском международном экономическом форуме стартовал проект "Энергия в людях". Разработанная для него нейросеть демонстрирует образы современных профессий, в которых люди и искусственный интеллект не конкурируют, а дополняют друг друга. Цифровое лицо каждого героя собрано алгоритмом на основе 200 тыс. фотографий реальных сотрудников, сообщили авторы проекта из "Газпром нефти".

На мультимедийном стенде компании цифровые профессионалы решают математические задачи, варят кофе, показывают, как заправить самолет и управлять ледоколом.

"Проект "Энергия в людях" создан креативной командой "Газпром нефти" совместно со студией Radugadesign. Его героями стали ученые и программисты, арктические моряки и современные первооткрыватели нефти, наставники и волонтеры. Роль соавтора выполняла нейросеть, которая проанализировала 200 тыс. фотографий сотрудников компании", - говорится в сообщении.

Цифровые лица постоянно обновляются - когда появляется новый герой, то каждую долю секунды его портрет меняется и из разных фотографий в итоге получается собирательный образ.

Для создания виртуальных портретов был разработан алгоритм, который проанализировал большой объем данных о людях разных профессий: внешность, возраст, привычки в одежде. Учитывалась и специфика конкретных профессий.

"Как показала статистика, больше всего женщин в компании работают в науке и IT, а самые мужские профессии связаны с нефтепромыслами на Крайнем Севере или морской логистикой", - подчеркнули в "Газпром нефти".

Как отмечают разработчики, проект олицетворяет энергию в ее гуманитарном представлении: вместо машин на первый план вышли люди. "Впервые не люди рассказывают о технологиях, а сами технологии представляют и показывают нам своих создателей", - добавили в компании.