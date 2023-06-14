14 июня, 08:04
ПМЭФ

Нейросеть показала на ПМЭФ собирательные образы современных профессий России

Стенд "Газпром нефти" на ПМЭФ с созданными нейросетью фотографиями сотрудников
© Андрей Карташов/ ТАСС

Цифровое лицо каждого героя собрано алгоритмом на основе 200 тыс. фотографий реальных сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. На Петербургском международном экономическом форуме стартовал проект "Энергия в людях". Разработанная для него нейросеть демонстрирует образы современных профессий, в которых люди и искусственный интеллект не конкурируют, а дополняют друг друга. Цифровое лицо каждого героя собрано алгоритмом на основе 200 тыс. фотографий реальных сотрудников, сообщили авторы проекта из "Газпром нефти".

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На мультимедийном стенде компании цифровые профессионалы решают математические задачи, варят кофе, показывают, как заправить самолет и управлять ледоколом.

"Проект "Энергия в людях" создан креативной командой "Газпром нефти" совместно со студией Radugadesign. Его героями стали ученые и программисты, арктические моряки и современные первооткрыватели нефти, наставники и волонтеры. Роль соавтора выполняла нейросеть, которая проанализировала 200 тыс. фотографий сотрудников компании", - говорится в сообщении.

Цифровые лица постоянно обновляются - когда появляется новый герой, то каждую долю секунды его портрет меняется и из разных фотографий в итоге получается собирательный образ.

Для создания виртуальных портретов был разработан алгоритм, который проанализировал большой объем данных о людях разных профессий: внешность, возраст, привычки в одежде. Учитывалась и специфика конкретных профессий.

"Как показала статистика, больше всего женщин в компании работают в науке и IT, а самые мужские профессии связаны с нефтепромыслами на Крайнем Севере или морской логистикой", - подчеркнули в "Газпром нефти".

Как отмечают разработчики, проект олицетворяет энергию в ее гуманитарном представлении: вместо машин на первый план вышли люди. "Впервые не люди рассказывают о технологиях, а сами технологии представляют и показывают нам своих создателей", - добавили в компании. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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