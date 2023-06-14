В ЕЭК предложили создать в Киргизии венчурный фонд для поддержки специалистов из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил создать в Киргизии венчурный фонд, с помощью которого можно было бы оказывать содействие находящимся в республике российским гражданам в работе над инновационными проектами. С таким предложением он выступил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Я бы предложил Российско-киргизскому фонду развития (РКФР) подумать и создать венчурный фонд для того, чтобы экспаты, оказавшиеся в Киргизии, могли бы реализовывать свои инновационные разработки, которые по каким-либо причинам они не могли реализовать в России", - сказал он.
По его словам, такой фонд значительно улучшил бы инновационный климат в республике и "дал бы хороший стимул для развития науки и образования".
Глазьев предложил РКФР для реализации данного проекта "найти еще заинтересованные структуры".
"Мне кажется, что сегодня очень хорошие перспективы для российско-киргизского сотрудничества", - подчеркнул он.