В ЕЭК предложили создать в Киргизии венчурный фонд для поддержки специалистов из России

По словам члена коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, такой фонд значительно улучшил бы инновационный климат в республике и "дал бы хороший стимул для развития науки и образования"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил создать в Киргизии венчурный фонд, с помощью которого можно было бы оказывать содействие находящимся в республике российским гражданам в работе над инновационными проектами. С таким предложением он выступил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я бы предложил Российско-киргизскому фонду развития (РКФР) подумать и создать венчурный фонд для того, чтобы экспаты, оказавшиеся в Киргизии, могли бы реализовывать свои инновационные разработки, которые по каким-либо причинам они не могли реализовать в России", - сказал он.

По его словам, такой фонд значительно улучшил бы инновационный климат в республике и "дал бы хороший стимул для развития науки и образования".

Глазьев предложил РКФР для реализации данного проекта "найти еще заинтересованные структуры".

"Мне кажется, что сегодня очень хорошие перспективы для российско-киргизского сотрудничества", - подчеркнул он.