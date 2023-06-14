РФ и Египет выработали систему доставки российской пшеницы, не зависящую от санкций

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко отметил, что в этом сельскохозяйственном году Египет может купить у России значительно больше 8 млн тонн пшеницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Москва и Каир выработали систему доставки российской пшеницы, не зависящую от санкций Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Благодаря усилиям двух сторон, включая регулярные видеоконференции между министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и министром снабжения и внутренней торговли Египта Али аль-Мусельхи, была отработана система доставки российской пшеницы в Египет, которая происходит вне зависимости от западных санкций", - отметил глава российского диппредставительства.

Так, по словам посла, если в предыдущие годы Египет традиционно покупал в России примерно 6 млн тонн пшеницы в год, то есть половину того объема, который ему нужно закупить на внешнем рынке, то в этом сельскохозяйственном году соответствующий показатель "может значительно превысить 8 млн тонн". "То есть Египет стал покупать в России гораздо больше пшеницы. И не только пшеницы, но также подсолнечного и соевого масла, которое тоже является важным продуктом и в натуральном виде, и используется в качестве ингредиента в разных других продуктах. Поэтому Россия не только была, но и остается ведущим поставщиком аграрной продукции в Египет", - продолжил он.

При этом Борисенко подчеркнул, что в прошлом году так называемый зерновой кризис сильно ударил и по Египту, поскольку страна является крупнейшим в мире импортером пшеницы. "Египет ежегодно закупает за рубежом примерно 12 млн тонн пшеницы, поскольку страна пустынная, плодородных земель мало, а население большое, более 105 млн человек. Поэтому, естественно, прошлогодняя ситуация сильно сказалась на Египте, - пояснил он. - Со своей стороны активно объясняем нашим египетским друзьям, что причиной так называемого продовольственного кризиса стала вовсе не специальная военная операция, просто потому что она никоим образом не сказалась ни на работе российских зерновых портов, ни на рекордном урожае зерна в России, который в прошлом году составил 150 млн тонн. Причиной продовольственного кризиса стали исключительно западные санкции против России".

Как напомнил дипломат, хотя Запад и говорит, что не вводил санкции против российского зерна, он ввел санкции против всей логистики, которая сопровождает его экспорт. "Он запретил западным судам перевозить российское зерно, а раньше основной объем зерна перевозился на крупных западных сухогрузах. Запад запретил своим агентствам страховать всю российскую торговлю, а западные страховые агентства традиционно были крупнейшими страховщиками всей мировой торговли. И Запад нарушил всю систему платежей по сельскохозяйственной торговле, когда отключил российские банки от системы SWIFT и стал блокировать все переводы, которые шли через западные банки-корреспонденты в адрес России, - продолжил посол. - Поэтому мы, естественно, объясняем египетским друзьям, что причиной сложностей, которые у них возникли, являются исключительно западные санкции".