Число проверок бизнеса за год снизилось в три раза

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что оно составляет порядка 0,6 проверок на одну компанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Количество проверок бизнеса в России за год снизилось в три раза и составляет сейчас порядка 0,6 проверок на одну компанию. Об этом сообщила в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы видим кратное сокращение проверок, которое отмечают предприниматели. В прошлом году мы уже фиксировали снижение, связанное с мораторием правительства на проведение проверок бизнеса, а в этом году в три раза сократилась доля проверок предпринимателей. Сегодня в среднем по стране мы фиксируем меньше одной проверки - 0,6 - в год. Если начинали с пяти проверок в год на одно предприятие, на одну компанию, то сегодня это совершенно иной показатель", - сказала она.

Говоря о рейтинге инвестиционного климата регионов России, который ежегодно составляет и презентует на ПМЭФ АСИ, в 2023 году отмечаются улучшения по 83% показателей рейтинга, при этом более половины субъектов страны улучшили свои показатели по итогам года.

"Топ-10 изменился [по сравнению с предыдущим годом], у нас в десятку вошли несколько новых регионов, некоторые впервые, в том числе регионы Дальневосточного федерального округа. Лидеры не стоят на месте, растут, но и другие регионы подтягиваются", - пояснила Чупшева.

Гендиректор агентства отметила, что второй год подряд фиксируется "повышение удовлетворенности бизнеса создаваемой в регионах инфраструктурой". "Это дороги, интернет, телекоммуникации, специальные режимы, промышленные площадки, индустриальные парки, бизнес-парки, которые сегодня предоставляют быстрый доступ к инфраструктуре, к ресурсам с точки зрения старта бизнеса. Уровень удовлетворенностью такой инфраструктурой в регионах сильно вырос, даже по сравнению с прошлым годом", - добавила он.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.