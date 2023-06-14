Москва запустит образовательную программу для повышения ESG-грамотности

В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики отметили, что компании, которые придерживаются принципов ESG, становятся более привлекательными для партнеров

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) приступит к реализации образовательно-просветительского проекта для развития ESG-грамотности среди населения и бизнес-сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Соответствующее соглашение подписали руководитель департамента Владислав Овчинский и президент МТПП Владимир Платонов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"В рамках совместного проекта специалисты правительства Москвы и промышленных предприятий города будут обмениваться опытом и знаниями в области реализации принципов ESG. Кроме того, они смогут делиться успешными кейсами в этом направлении и внедрять совместные образовательно-просветительские программы в свою деятельность. Мероприятия будут направлены на достижение Целей устойчивого развития и улучшение инвестиционного климата столицы", - подчеркнул Владислав Овчинский.

Как отметили в пресс-службе, сегодня большинство столичных предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, следуют тренду экологичности, развивают корпоративную культуру, а также реализуют социальные проекты. Таким образом компании, которые придерживаются принципов ESG, становятся более привлекательными для партнеров, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, эти предприятия на внутреннем рынке страны и столицы привлекают потребителей, которые все больше ориентируются на экологические аспекты при выборе товаров и услуг.

"Московская торгово-промышленная палата активно работает над внедрением принципов устойчивого развития и ESG - в ведомстве действуют соответствующая профессиональная гильдия и специальный Центр. Сегодня консолидация усилий власти и делового сообщества в целях формирования общего вектора движения в области повестки ESG особенно актуальна", - подчеркнул Платонов.

ESG - это принцип управления, основанный на следующих принципах: ответственное отношение к окружающей среде (environment), высокая социальная ответственность (social) и высокое качество корпоративного управления (governance). ESG базируется на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.