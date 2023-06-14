Более 20 компаний подписали соглашение о сотрудничестве с Херсонской областью

Врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что в основном эти компании из соседних регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Более 20 компаний заключили контракт о сотрудничестве с Херсонской областью. Об этом сообщил в среду врио губернатора Владимир Сальдо в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Уже более 20 компаний подписали соглашение [с регионом]", - сказал он.

Сальдо уточнил, что в основном эти компании из соседних регионов. "Большей частью это российские компании, наши соседи. Это Крым, Краснодар, Ростовская область, Ставропольский край, кавказские республики", - добавил он.

Врио губернатора подчеркнул, что процесс заключения контрактов с компаниями продолжится на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.