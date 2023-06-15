15 июня, 08:09

Абрамченко сообщила, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС превысил 1,5 млрд рублей

Вице-премьер РФ отметила, что эта сумма будет уточняться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Размер ущерба экономическим объектам и домам от разрушения Каховской ГЭС, по предварительным оценкам, превысил 1,5 млрд рублей, сумма будет уточняться. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Мы до конца не определили размер ущерба, по состоянию на сегодняшний день он превысил 1,5 млрд рублей. Именно поэтому было принято решение об установлении такого органа реагирования на эту чрезвычайную ситуацию, как федеральный орган", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, далее расчет ущерба будет происходить по мере отхода воды с подтопленных территорий.

"Ущерб будем считать по жилью, объектам экономики и природному комплексу", - добавила Абрамченко.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
УкраинаРоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаВоенная операция на УкраинеПМЭФ
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