Российскую модель климата в мировом масштабе создадут к 2025 году

Над проектом работают шесть консорциумов и значительное количество научно-исследовательских институтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российская модель изменений климата как в мировом масштабе, так и в Российской Федерации будет создана к 2025 году, сообщил в четверг первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе делового завтрака "Климатическая экономика: углеродный рынок как инновационный механизм внебюджетного финансирования социально значимых проектов" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы хотим к 2025 году благодаря этому большому научно- фундаментальному проекту, инновационному, на который мы тратим почти 10 млрд рублей, хотим получить свою модель климата в мировом масштабе и на уровне России, и потом эти результаты имплементировать, естественно, для наших планов по адаптации [к изменениям климата]", - сказал Торосов.

Над проектом работают шесть консорциумов и значительное количество научно-исследовательских институтов. "Они занимаются созданием системы климатического мониторинга, которая будет состоять из поглощающейся способности Мирового океана и мерзлоты, и опустынивания", - добавил заместитель министра.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.