"Ростелеком" и НМГ заключили сделку об объединении видеосервисов More.tv и Wink

Сервис будет работать под брендом Wink

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Видеосервисы More.tv и Wink объединяются под одним брендом. Документы по сделке подписали президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС в четверг.

"Ростелеком" и "Национальная медиа группа" объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов More.tv и Wink в рамках совместного предприятия", - объявила Баланова на церемонии подписания документов по сделке.

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. Доля "Ростелекома" в уставном капитале совместного предприятия составит 70%, НМГ - 30%. "Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр More.tv и 50% долей в "НМГ студии". "Ростелеком" в свою очередь передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах", - пояснили в пресс-службе НМГ.

Технологическая интеграция платформ More.tv и Wink будет проходить поэтапно. До ее завершения подписчики смогут пользоваться видеосервисами Wink и More.tv на текущих условиях. Кроме того, в рамках сделки будет рассмотрено дальнейшее использование бренда More.tv "для решения бизнес-задач".

"Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с "Ростелекомом" позволит усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке", - добавила Баланова.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.