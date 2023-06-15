Лихачев: Чукотка стала полигоном для апробирования технологий малой атомной энергетики

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" заявил, что в этом регионе представлена практически вся линейка малой мощности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Чукотка стала своеобразным полигоном для апробирования технологий малой атомной энергетики для дальнейшего тиражирования как в Российской Федерации, так и за рубежом. Об этом в четверг заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Мы очень горды, что именно в этом регионе у нас представлена практически вся линейка малой мощности. Это будет такой полигон для апробирования наших технологий для дальнейшего тиражирования как в Российской Федерации, так и за рубежом", - сказал глава атомной отрасли. По его словам, на Чукотке в течение многих десятилетий сложилась уникальная атмосфера. "Это такой мировой центр, глобальный центр использования малых мощностей: Билибинская станция - три блока по 12 МВт, плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" - два блока по 35 МВт, флотилия плавучих станций по 100 МВт для Баимского месторождения и вот теперь "Шельф-М" - условно от 8 до 10 МВт, тоже малый блок, который можно использовать в модульном формате", - сказал Лихачев. По его словам, станция будет немногим больше обычного садового домика. "То есть можно разместить этот блок, отработать несколько топливных компаний и потом его переместить в другое место, ну или, наоборот, усилить дополнительными мощностями", - рассказал Алексей Лихачев, выразив уверенность, что у этого проекта огромное будущее не только в России.

В четверг в ходе ПМЭФ Росатом подписал с Чукотским автономным округом соглашение о строительстве атомной станции малой мощности на базе реактора "Шельф-М" для энергоснабжения золоторудного месторождения "Совиное" и населенных пунктов Чукотского АО. Станцию, мощность которой составит до 10 МВт, планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.