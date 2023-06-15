Fesco рассматривает возможность начала перевозок в бассейнах северных рек

По словам председателя совета директоров компании Андрея Северилова, необходимо сформировать новый речной флот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность начать перевозки в бассейнах северных рек, сообщил журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы в целом думаем о работе на бассейнах великих северных рек. Кроме того, опять же к разговору про речные перевозки, действует прямой речной сервис по реке Амур с северной границы Китая в Хабаровск, где у нас находится один из крупнейших терминалов на Дальнем Востоке", - отметил он.

Северилов подчеркнул, что необходимо сформировать новый речной флот в связи с состоянием судов речного класса, которые работают в настоящее время.