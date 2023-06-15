ФРП планирует выдать заем на создание завода алюминиевой упаковки в Ульяновске

Сумма льготного займа составит 5 млрд рублей

ТАСС, 15 июня. Фонд развития промышленности (ФРП) в четверг подписал на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о предоставлении льготного займа на сумму 5 млрд рублей на реализацию проекта компании "Арнест упаковочные решения" по созданию завода алюминиевой упаковки для напитков в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой фонда.

"Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 5 млрд рублей под 1% годовых по программе "Приоритетные проекты" компании "Арнест упаковочные решения" на создание завода по производству алюминиевой упаковки для напитков в Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

По информации ФРП, реализацию этого проекта начал еще предыдущий владелец активов - американская компания Ball Corporation. Затем проект был заморожен в связи с уходом компании с российского рынка. Новый собственник - группа компаний "Арнест" - объявил о возобновлении строительства в декабре 2022 года. Проект предполагает строительство нового современного завода на территории индустриального парка "Заволжье".

По словам президента ГК "Арнест" Алексея Сагала, льготный заем ФРП позволит закупить современное высокоскоростное оборудование и максимально быстро выйти на промышленное производство. "Общий размер инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей, из них около 50% предоставлено ФРП в виде льготного займа. В результате реализации проекта российский рынок напитков получит порядка 1,6 млрд банок в год", - приводятся слова Сагала в сообщении.

Директор ФРП Роман Петруца отметил, что проект создания завода позволит воплотить в жизнь планы по созданию качественной и востребованной продукции, появлению новых рабочих мест и налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней. "Приятно видеть, что наши предприятия активно занимают пустующие после ухода иностранных компаний ниши. То есть используют сложившуюся ситуацию как окно возможностей", - процитировали руководителя фонда в пресс-службе.

ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.