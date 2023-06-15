ВЭБ.РФ выходит на рынок прямых инвестиций

Новый механизм поддержки инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом, и разрешает учитывать при ней не только фактические результаты, но и предполагаемые на момент принятия решений о сделках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство подписало предложенный Минэкономразвития РФ проект постановления о наделении государственной корпорации "ВЭБ.РФ" "правом на риск" при инвестировании в высокотехнологичные стартапы. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в ходе выступления на сессии "Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний - новых чемпионов в условиях новых стратегий" на ПМЭФ.

"Пока шла наша сессия, постановление правительства "о праве на риск" было подписано. Это хороший знак на пути будущей программы, разработанной Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ - "Инвестиции в технологических лидеров". Это значит, что ВЭБ выходит на рынок прямых инвестиций", - сказал он.

Новый механизм поддержки инновационных проектов предусматривает оценку эффективности высокорисковых инвестиций не по отдельным проектам, а по всему портфелю в целом, и разрешает учитывать при ней не только фактические результаты, но и предполагаемые на момент принятия решений о сделках.

В январе 2023 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что ВЭБ находится на стадии обсуждения и подготовки списка финансируемых проектов в 2023-2024 годах, где основной фокус направлен на технологическое развитие. Совместно с правительством корпорация прорабатывала измененный риск-подход, чтобы иметь возможность финансировать рискованные и потенциально убыточные технологические проекты.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.