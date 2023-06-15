15 июня, 15:18,
обновлено 15 июня, 15:38
ПМЭФ

Путин в выступлении на ПМЭФ может дать оценку экономике России

Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что также президент может очертить основные перспективы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может дать оценку экономике России и очертить основные перспективы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

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"Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась", - рассказал он. "Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год", - добавил представитель Кремля. "Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы", - уточнил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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