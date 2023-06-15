Объем вложенных средств в строительство СШХ составил более полутриллиона рублей

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что проект необходим в среднесрочной и долгосрочной перспективах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Объем средств, которые уже были вложены в строительство Северного широтного хода (СШХ), составил более полутриллиона рублей. Об этом сообщил глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Фактически он [проект строительства СШХ] уже реализуется. Один из участков - это участок "Газпрома", 105 км, Надым - Пангоды - уже активно строится. "Газпром" опережающе выделил финансирование, там подрядчик на площадке - и Северный широтный ход в принципе строится. <…> Действительно, проект капиталоемкий, уже перевалил, с учетом всех элементов, за полтриллиона рублей, если считать мост, развитие Северной железной дороги, Свердловской железной дороги, строительство нового участка", - сказал Артюхов.

Он добавил, что проект необходим в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

О проекте

СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.

Северный широтный ход будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. При этом РЖД в рамках своей инвестиционной программы выполнит работы по реконструкции примыкающих к Северному широтному ходу участков Северной железной дороги, а также модернизации железнодорожной линии Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево.

15 ноября 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о приостановке реализации проекта Северного широтного хода на Ямале. К нему планируется вернуться после того, как будут реализованы другие приоритетные проекты.

В середине февраля 2023 года глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что проект строительства СШХ продолжится, когда будет готова его финансовая модель.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.