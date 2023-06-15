"Мираторг" и "Вкусно - и точка" инвестируют в Орловскую область почти 12 млрд рублей

В пресс-службе правительства Орловской области сообщили, что запуск предприятия намечен на второй квартал 2025 года

ТАСС, 15 июня. Предприятие по глубокой переработке картофеля и последующему производству в том числе картофеля фри и картофельных оладий создадут на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Орел". Губернатор Орловской области Андрей Клычков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал инвестиционное соглашение с компаниями "Мираторг" и "Вкусно - и точка", объем инвестиций в предприятие составит 11,8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Орловской области.

"Совместное предприятие по глубокой переработке картофеля и последующему производству картофеля фри и картофельных оладий построят компании "Мираторг" и "Вкусно - и точка". Объем инвестиций составит 11,8 млрд рублей. Соответствующее инвестиционное соглашение с руководителями компаний подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков на ПМЭФ-2023", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что запуск предприятия намечен на второй квартал 2025 года, ежегодный объем производства составит до 100 тыс. тонн готовой продукции, которая будет поставляться в рестораны "Вкусно - и точка", а также в другие сегменты рынка оказания услуг. В качестве сырья будут использовать картофель специально отобранных сортов, выращенный агрохолдингом "Мираторг", сырьевая база для переработки оценивается в 250 тыс. тонн картофеля в год. На предприятии будет создано более 300 рабочих мест, промышленная линия позволить выпускать в том числе картофель фри, картофельные дольки, хашбраун. "Построенный комплекс в Орловской области даст положительный эффект в развитии перерабатывающей отрасли региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В пресс-службе агропромышленного холдинга "Мираторг" сообщили, что предприятие будет создано в Мценском районе региона на территории ОЭЗ "Орел". Компания также инвестирует более 1 млрд рублей в создание семенного фонда картофеля, селекционный проект будет реализован на территории Калининградской, Брянской и Тульской областей. "Рыночные изменения дают новые возможности для российских производителей, а опыт участников и поддержка со стороны правительства Орловской области позволяют быть уверенными в успешной реализации столь масштабного проекта", - приводит пресс-служба слова президента агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктора Линника.