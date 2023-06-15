В Ленинградской области намерены за три года удвоить выпуск продукции рыбоводства

Он достигнет 30 тыс. тонн в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Выпуск продукции рыбоводства в Ленинградской области за три года планируется за счет создания двух новых предприятий увеличить в два раза, до 30 тыс. тонн в год. Об этом сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы планируем построить еще два предприятия - одно в акватории Финского залива, второе на Свири. Мы подписали инвестсоглашения, надеемся, что все будет реализовано в срок. Мы хотим выйти на производство 30 тыс. тонн искусственно выращенной рыбы в год. Сейчас мы производим порядка 15 тыс. тонн, хотим удвоить производство в течение трех лет", - сказал Дрозденко.

Сейчас в Ленинградской области производится в основном радужная форель. Она составляет почти 90% от всего объема продукции рыбоводства, но есть также сиг, осетр, карп, судак и другие виды рыбы. По данным губернатора, Ленинградская область занимает третье место в России по выращиванию форели.

Областные предприятия освоили выпуск икры и креветок. Эта продукция идет в основном в общепит. Красной икры, по словам Дрозденко, в год производится порядка 75 тонн. В прошлом году удалось получить первые 10 кг черной икры на предприятии в Гатчинском районе.