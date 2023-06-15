Sitronics Group намерена инвестировать в развитие судостроительной отрасли Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что восстановление судостроения способствует экономическому росту, развитию речного туризма и открытию новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Sitronics Group намерена инвестировать средства в развитие "Пермской судоверфи". Соответствующий договор в рамках Петербургского международного экономического форума подписали "Фонд развития Пермского края" (ФРПК) и АО "Ситроникс", сообщили в пресс-службе Sitronics Group.

"В рамках ПМЭФ-2023, который проходит 14-17 июня в Санкт-Петербурге, акционерное общество "Фонд развития Пермского края" и АО "Ситроникс" подписали договор, направленный на осуществление инвестиций в развитие ООО "Пермская судоверфь". Документ завизировали гендиректор ФРПК Алексей Бураков и председатель совета директоров АО "Ситроникс" Алексей Катков в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что работа ПСВ была возобновлена по инициативе главы Прикамья в 2021 году. Согласно документу, средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей судоверфи, в том числе для строительства судов на электрической тяге.

"Sitronics Group разрабатывает, производит и активно развивает водный пассажирский электрический транспорт в стране. Электросуда призваны заменить устаревающий дизельный флот на реках и озерах, сделать водные маршруты более комфортными и экологичными. Партнерство с Пермской судоверфью поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь, потребности уральского и поволжского регионов", - подчеркнул председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков, чьи слова приводятся пресс-службой.

По словам гендиректора ФРПК Алексея Буракова, начинается подготовка пакета документов и проработка инвестпрограммы для модернизации ПСВ. Махонин отметил, что восстановление судостроения в регионе способствует экономическому росту, развитию речного туризма и открытию новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства.