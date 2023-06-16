Морской туристический центр в Магадане сможет вместить 90 маломерных судов

По словам губернатора региона Сергея Носова, проектом предусмотрена возможность хранения судов в зимний период

ТАСС, 16 июня. Будущий морской туристический центр на западном побережье бухты Нагаева в Магадане сможет вмещать до 90 маломерных судов и яхт. Об этом в пятницу заявил ТАСС губернатор региона Сергей Носов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Центр предусматривает строительство гидротехнических сооружений (ГТС - прим. ТАСС) с возможностью единовременного размещения до 90 маломерных судов и яхт. Новые ГТС смогут принимать круизные лайнеры длиной до 90 м с обеспечением их всем циклом швартовых работ и судовым обслуживанием. Проектом также предусмотрена возможность хранения в зимний период маломерных судов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС , что появление такого объекта сможет решить проблему региона. В Магаданской области имеется большое количество частных лодок, на которых люди рыбачат или выходят на морские прогулки. Однако оборудованного спуска к воде нет.

По информации главы региона, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Точная сумма, которая потребуется на реализацию задуманного, еще не озвучена.

Проект создания морского туристического центра является частью проекта "Морской фасад бухты Нагаева", который уже включает в себя Набережную белых ночей, сквер Морской и парк "Маяк". Центр будут строить на основании концессионного соглашения Министерства природных ресурсов Магаданской области с ООО "Порт Марина". На его территории запланировано строительство морского вокзала, развлекательного центра, ресторана и общественной зоны отдыха.

Разработанная инвестиционная декларация "Создание морского туристического центра в бухте Нагаева Охотского моря" сейчас проходит процедуру согласования в Росморречфлоте. Реализация проекта разбита на два этапа. В рамках концессионного соглашения будут построены все гидротехнические сооружения - причальная стенка, пирсы и слипы, а также инженерная инфраструктура, включающая в себя водоснабжение, электрические сети и прочее. Частные инверторы обеспечат строительство всей береговой инфраструктуры.