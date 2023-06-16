Инвестиции в экономику Вологодской области в 2023 году составят 165 млрд рублей

Губернатор региона Олег Кувшинников сообщил, что средства пойдут на продолжение реализации крупных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Вологодской области в 2023 году сохранится на прошлогоднем уровне в 164-165 млрд рублей. Продолжены все крупные инвестпроекты в газовой, дорожной отрасли, лесопромышленном комплексе, металлургии и химической промышленности, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"По инвестициям нельзя говорить о том, что у нас была какая-то масштабная просадка. 2021 год - это был вообще рекорд по объему инвестиций, объемам производства, прибыли предприятий и по объему поступлений в бюджет региона. Это все исторические максимумы. Если отталкиваться от 2021 года, то просадка есть, некая инвестиционная пауза была - 164 млрд рублей инвестиций в 2022 году после 200 млрд рублей в 2021-м. Но все равно это очень серьезный объем. На этот год мы прогнозируем сохранение объема инвестиций на уровне 2022 года, примерно 165 млрд рублей", - сообщил Кувшинников.

По его словам, продолжается реализация крупнейшего проекта по газификации районов и округов области. Семь новых муниципалитетов получат газ до 2025 года - это Кирилловский, Белозерский районы, Липин Бор, газопровод Вытегра - Пудож (Карелия). Это 22 млрд рублей инвестиций. На сегодня газ пришел в Кириллов, в конце этого года поступит в Белозерский округ. Колоссальный объем инвестиций вкладывается в дорожное строительство федеральных, региональных и муниципальных трасс - более 15 млрд рублей в этом году. В металлургическом производстве планируется в этом году вложить 60 млрд рублей, в том числе в строительство доменной печи №3, коксовой батареи №11, в водонагревательные печи и газопровод доменного газа, отметил глава региона.

В лесопромышленном комплексе реализуется проект компании "Свеза Новатор" по строительству фанерного комбината по выпуску широкоформатной фанеры, 6,5 млрд рублей. АО "Березник" строит предприятие по комплексной переработке древесины в индустриальном парке "Сокол" - 3 млрд рублей инвестиций. Компания "Плитвуд" продолжает проект по созданию производства березовой фанеры, объем инвестиций - 12 млрд рублей. "Сегежа Групп" ведет реконструкцию Сокольского ЦБК, более 15 млрд рублей инвестиций. Бабаевский ЛПХ реализует проект по строительству современного деревообрабатывающего комплекса - 5 млрд рублей. Компания "Аквапродукт" продолжает проект по разведению семги и форели - более 4 млрд рублей инвестиций.