Минтруд заявил о росте зарплат в России

По словам главы ведомства Антона Котякова, для работников приобретают большое значение корпоративная культура и вопросы дополнительных социальных гарантий внутри организации, а не только денежное вознаграждение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Рост заработной платы в России фиксируется на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в пятницу.

"Сегодня мы видим, что рост заработной платы достаточно высокий. Мы понимаем, что уже не только денежное вознаграждение за свое рабочее место выходит на первый план, выходит на первый план корпоративная культура, вопросы дополнительных социальных гарантий внутри организации", - сказал он на сессии "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Котякова, в настоящее время работодатель "одними деньгами вопрос не решает в борьбе за работника".