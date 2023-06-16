16 июня, 09:38,
обновлено 16 июня, 10:13
ПМЭФ

Минфин с конца 2022 года фиксирует рост реальных доходов граждан

Глава ведомства Антон Силуанов также ожидает по итогам текущего года "неплохих результатов в экономике"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Реальные доходы россиян растут с конца прошлого года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"С конца прошлого года, и в этом году видим рост реальных доходов населения", - сказал он.

Силуанов также ожидает по итогам текущего года "неплохих результатов в экономике". "Мы видим, что вопросы с инфляцией, безработицей у нас на отличных показателях. Над вопросом с бюджетом тоже предметно работаем. Самое главное для правительства - чтобы люди не пострадали после всех ограничений", - добавил он. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ
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