16 июня, 09:39
ПМЭФ

ЦБ: технически Россия полностью готова к интеграции платежных систем с другими странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Технически Россия полностью готова к интеграции платежных систем с другими странами, нужно политическое решение, сообщила 1-й зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ.

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"Несколько стран, которые к нам дружественно относятся, они уже не то что согласились на интеграцию, а мы сделали эту интеграцию. Когда они отвечают нам на вопрос, когда вы включите зеленую кнопку, мы технически готовы, мы все протестировали. Они нам говорят, что ждут политическое указание. Это политическое указание может дать только первое лицо государства. И в этом плане, я знаю, что и правительство, и ЦБ, и коллеги из бизнеса, когда мы разговариваем с иностранными партнерами, мы всегда это ставим в повестку дня, так как технически мы уже настолько, на самом деле, хорошо понимаем, даже если протоколы разные, но нам нужно, чтобы та сторона сказала да, запускаем, начинаем работать", - заявила она. 

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