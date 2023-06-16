Путин заявил о трехкратном росте числа российских туристов в ОАЭ в 2022 году

По данным российского лидера, в 2023 году в этой стране побывали уже 500 тысяч туристов из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении количества российских туристов в ОАЭ в 2022 году.

Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ. "В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему", - сказал глава российского государства.

"До этого было 300 тысяч", - отметил Путин. "Трехкратное увеличение", - констатировал президент России, добавив, что в этом году в ОАЭ побывали уже 500 тысяч российских туристов.

Президент ОАЭ выразил надежду, что количество туристов перевалит за миллион. "И для наших людей неплохо", - ответил с улыбкой Путин.