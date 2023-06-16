"Камаз" планирует открыть сервисные центры в Донецке и Мариуполе

Их намерены создать в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Автомобильный завод "Камаз" откроет на территории Донецкой Народной Республики два сервисных центра по ремонту и обслуживанию автомобилей своего производства, их разместят в Донецке и Мариуполе. Соответствующее соглашение с предприятием подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил ТАСС председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Соглашение подписали врио главы ДНР Денис Пушилин и генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин. Договорились об открытии двух сервисных центров в Донецке и Мариуполе. Они будут заниматься ремонтом и обслуживанием техники, которая работает в регионе", - рассказал Солнцев.

Сроки открытия центров в соглашении не оговорены, но ожидается, что они появятся уже в этом году. Следующим этапом сотрудничества с "Камазом", по словам Солнцева, может стать локализация производства узлов и запчастей на территории ДНР.