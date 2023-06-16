В АСИ отметили активность региональных команд в работе по улучшению условий для бизнеса

Как следует из презентации, в 2023 году свой индекс в рейтинге улучшили 60 регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева отметила как сложившийся тренд последних лет активную работу глав регионов и региональных команд по улучшению условий для ведения бизнеса в субъектах России.

"Мы наблюдаем на протяжении нескольких лет, в том числе, корреляцию, взаимосвязь той работы, которая ведется регионами в рамках инвестиционного рейтинга, а это создание условий поддержки, инфраструктура, сопровождение инвестиционных проектов, непосредственно с показателями уже привлеченных инвестиций, в том числе "очищенных". То есть это не федеральные какие-то крупные проекты, а именно вклад губернатора и региональной команды. У нас лидеры рейтинга также демонстрируют высокие темпы, динамику прироста "очищенных" инвестиций на душу населения. Такая активная работа пять лет уже фиксируется", - сказала Чупшева журналистам после презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

На презентации было отмечено, что в 2023 году свой индекс в рейтинге улучшили 60 регионов. По словам Чупшевой, такой положительный тренд наблюдается на протяжении трех лет. "Хотя три года были правда сложные: это и пандемия, и беспрецедентные санкции, СВО. И в то же время этот оптимизм, который все заметили, он чувствуется и бизнесом, потому что и правительство России, и региональные органы власти просто как одна команда работали все эти три года на одну задачу - помочь бизнесу сохранить инвестиции, сохранить качество жизни для граждан, которые живут в нашей стране", - сказала она во время общения с журналистами. Предприниматели отмечают рост удовлетворенности государственными мерами поддержки, поддержкой малого бизнеса - как финансовой, так и нефинансовой, добавила гендиректор АСИ.

"Инвестиционные советы под руководством губернаторов вышли на свою проектную мощность. И это не просто такая работа, которой периодически занимаются [главы регионов], а это ежедневная сложная работа, которой занимаются и на уровне правительства, и на уровне субъектов", - сказала Чупшева.

О рейтинге

По результатам рейтинга 2023 года, презентация которых прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, Москва сохранила лидерство. Вторую строчку заняла Республика Татарстан, на третьем месте - Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента России Владимира Путина. Рейтинг рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.