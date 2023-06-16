Белоусов заявил, что внедрение регионального инвестстандарта увеличило рост инвестиций

По словам первого вице-премьера России, в 2023 году все регионы будут охвачены этой работой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Внедрение регионального инвестиционного стандарта позволило мобилизовать управленческие команды и сам бизнес, показателем этого стал рост инвестиций, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова по итогам презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на полях ПМЭФ.

"2022 год был очень сложный и уникальный. Но мы видим, что произошла мобилизация управленческих команд и самого бизнеса. Показателем этого стал рост инвестиций. У регионов есть потенциал для улучшения работы, для внедрения лучших практик. Прежде всего, связываем это с внедрением регионального инвестиционного стандарта. В соответствии с поручением президента России, данным на прошлом Петербургском международном экономическом форуме, в этом году все 89 регионов страны в той или иной степени будут охвачены этой работой", - отметил Белоусов.

Он уточнил, что рейтинг проводится в 10 раз и за это время стал механизмом распространения лучших практик.

В топ-5 национального рейтинга вошли Москва, Республика Татарстан, Московская область, Нижегородская область, Тюменская область. В номинации "Регуляторная среда" победителем стала Московская область, "Институты для бизнеса" - Смоленская область, "Инфраструктура для бизнеса" и "Поддержка МСП" - Москва.

При этом Белоусов отметил результат Краснодарского края в области объема инвестиций и Калужскую область направлениям взаимодействия с бизнесом. "Краснодарский край в прошлом году достиг рекордного объема инвестиций. Уровень инвестиций достиг почти 700 млрд рублей - 690 млрд рублей, что является очень хорошим результатом. Калужская область до сих пор остается примером, эталоном по очень многим направлениям взаимодействия с бизнесом. Калужская область также является одним из лидеров наилучших практик по оценке поддержки экспорта, входит в пятерку лидеров по рейтингу Российского экспортного центра", - добавил Белоусов.

Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при участии ведущих деловых объединений страны. С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является Петербургский международный экономический форум.