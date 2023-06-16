В Кузбассе через два года построят транспортно-логистический центр

Соглашение заключили Минтранс России, ОАО "РЖД", правительство Кемеровской области и "Кузбасский транспортный терминал" в рамках ведомственного проекта Минтранса России "Формирование сети транспортно-логистических центров"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Кузбасс" планируется построить через два года в Кемеровской области при взаимодействии Минтранса РФ, РЖД и "Кузбасского транспортного терминала". Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Кузбасса.

"Этот проект полезен и стране, и Кузбассу. Мы со своей стороны будем максимально благоприятствовать его реализации. Наш регион ускоряет все этапы согласования, потому что стоит задача построить транспортно-логистический центр быстро, но при этом без потери качества", - привели в пресс-службе слова Сергея Цивилева.

Уточняется, что соглашение заключили Минтранс России, ОАО "РЖД", правительство Кемеровской области и "Кузбасский транспортный терминал" в рамках ведомственного проекта Минтранса России "Формирование сети транспортно-логистических центров". Как сообщили в пресс-службе РЖД, строительство ТЛЦ "Кузбасс" позволит увеличить объемы контейнерных перевозок, а также ускорит доставку грузов для промышленных предприятий и товаров народного потребления для жителей Кемеровской области.

По словам председателя совета директоров "Кузбасского транспортного терминала" Александра Кахидзе, первый этап ТЛЦ в Кузбассе планируется открыть через два года. Предполагается, что на 30-50% он будет профинансирован на счет частных инвестиций, на 50-70% - за счет банковских кредитов.