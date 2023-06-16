В Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта создадут микрорайон за 132 млрд рублей

На его территории планируется построить не менее 1,5 млн кв. м жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону компания "ЮгСтройИнвест-Дон" создаст на месте старого аэропорта микрорайон за 132 млрд рублей. На его территории планируется построить не менее 1,5 млн кв. м жилья. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Василий Голубев и генеральный директор компании "ЮгСтройИнвест-Дон" Юрий Иванов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), сообщили в пресс-службе главы региона в пятницу.

"ЮгСтройИнвест-Дон" намерен вложить свыше 132 млрд рублей в комплексную жилую застройку на территории бывшего аэропорта в Ростове-на-Дону. Там предстоит возвести не менее 1,5 млн кв. м жилья, а также оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Предусмотрено строительство десяти детских садов почти на 2,4 тыс. мест, пяти школ на 5,1 тыс. учащихся, поликлиники", - говорится в сообщении.

В настоящее время уже выбраны земельные участки, до конца июня инвестор планирует получить первые разрешения на строительство многоквартирных домов, спроектировать школы и детских садов. "Там запланированы самые разные направления: создание условий, чтобы люди занимались работой и жили в этом районе. Транспортное обслуживание, дорожное строительство, коммуникации", - отметил Голубев.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону расположен в черте города, он был закрыт в день открытия аэропорта Платов 7 декабря 2017 года. К застройке территории планируется приступить в 2023 году.