Компания из Китая планирует вложить 1,2 млрд рублей в производство прицепов в Кузбассе

В рамках проекта создадут не менее 50 рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Китайская компания "Лиюаньда" планирует вложить 1,2 млрд рублей в производство крупнотоннажных прицепов в Кузбассе. Об сообщил ТАСС в пятницу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах ПМЭФ-2023.

"В настоящее время Кузбасс совместно с партнерами из Китайской Народной Республики (компания ООО "Лиюаньда") проводит работу по локализации производства крупнотоннажных прицепов на территории региона. Объем инвестиций в рамках рассматриваемого проекта составит не менее 1,2 млрд рублей, а также планируется создание не менее 50 рабочих мест", - сказал Цивилев.

Он добавил, что перспективы сотрудничества обсуждались на XXXI Международной специализированной выставки технологий горных разработок "Уголь России и майнинг". При этом представители компании уже провели рабочие встречи в различных городах Кузбасса.