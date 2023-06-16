Лимаренко заявил, что добыча на нефтегазовых проектах Сахалина полностью восстановилась

Губернатор региона добавил, что идет диверсификация экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Добыча на нефтегазовых проектах на Сахалине полностью восстановилась после ухода иностранных компаний, сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко в пятницу в кулуарах ПМЭФ-2023.

"У нас в Сахалинской области идет добыча по программам "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Полностью восстановилась добыча после ухода Exxon и Shell", - сказал Лимаренко.

Он добавил, что в регионе идет диверсификация экономики. "Президент сказал про "нефтяную иглу". У нас на Сахалине 60% инвестиций идет в несырьевой сектор. Также есть планы, например, с "Газпромом" о переработке газоконденсата для производства авиационного керосина", - добавил Лимаренко.

В марте 2022 года ExxonMobil объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1". 30 июня 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в "Сахалине-2", однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании.