Самарская область рассчитывает привлечь более 100 млрд рублей на ПМЭФ

В 2022 году регион привлек около 70 млрд рублей инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области рассчитывают подписать соглашения с объемом инвестиций на сумму более 100 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом губернатор области Дмитрий Азаров сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

"В прошлом году мы привлекли инвестиций после форума около 70 млрд рублей, в этом году мы рассчитываем переступить порог 100 млрд рублей. Предпосылки к этому есть, только за четверг мы подписали соглашения на сумму, превышающую 42 млрд рублей", - сказал Азаров.

Один из проектов с инвестициями на 20 млрд рублей касался производства беспилотников, также было подписано крупное соглашение по переработке сельхозпродукции, по нему объем инвестиций превысил 13,5 млрд рублей. Азаров добавил, что регион заключает соглашения не только инвестиционного характера, но и в сфере образования, инновационных технологий, спорта и других.