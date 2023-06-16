В Кузбассе резидентами ТОР могут стать 15 предприятий

Они планируют реализовать инвестпроекты на общую сумму в 12,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Резидентами территорий опережающего развития Кузбасса числятся 45 компаний, которые уже вложили 8,6 млрд рублей. Еще 15 организаций планируют реализовать инвестпроекты на общую сумму в 12,2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в кулуарах ПМЭФ-2023.

"15 организаций рассматривают возможность получения статуса резидента ТОР в этом году. Общий объем инвестиций, планируемый к направлению на реализацию инвестиционных проектов, оценивается в 12,2 млрд рубелей, также в планах создать порядка 6 тыс. новых рабочих мест. Реализация проектов направлена на развитие неугольных секторов экономики Кузбасса: сельское хозяйство, машиностроение, строительство, медицина, деревообработка", - сказал Цивилев.

Он добавил, что всего в реестр резидентов ТОР Кузбасса входит 45 организаций. Фактический объем инвестиций достиг 8,6 млрд рублей, было создано 3,5 тыс. рабочих мест.

Функционирование ТОР в Кузбассе позволяет повысить инвестиционную привлекательность региона и привлечь дополнительные средства в развитие несырьевого сектора. Для Кемеровской области, где добывается больше половины российского угля и в которой самое большое среди регионов России число моногородов, диверсификация важна для стабилизации региональной экономики и рынка труда.