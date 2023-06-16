В Дагестане создадут пять туристско-рекреационных комплексов до 2025 года

Инвестиционные проекты позволят создать около 580 рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. В Дагестане до 2025 года планируют построить пять туристско-рекреационных комплексов стоимостью более 6,5 млрд рублей в рамках развития Каспийского кластера. Инвестиционные проекты позволят создать около 580 рабочих мест, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Сергей Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В рамках проекта "Развитие Каспийского кластера" до 2025 года планируется строительство туристско-рекреационных комплексов "Инчхе Марина Каспий", "Каспий", "Золотые пески", "Кпул-Ятар", "Сардар-Приморский" общей стоимостью 6,6 млрд рублей с созданием порядка 580 рабочих мест. Указанные проекты особенно актуальны, учитывая рост туристического потока в республику и необходимость создания соответствующей инфраструктуры", - сказал Меликов.

По его словам, всего в регионе помимо Каспийского кластера реализуется еще четыре прорывных проекта, которые позволят привлечь в Дагестан свыше 500 млрд инвестиций и создать более 20 тыс. новых рабочих мест. По проекту "Развитие плодоовощного кластера" в Сулейман-Стальском районе будут высажены яблоневые и фундуковые сады и построены фруктохранилища вместимостью до 50 000 тонн. Кроме того, планируется строительство завода по переработке овощей и фруктов в моногороде Дагестанские Огни.

В рамках развития транспортно-логистического кластера запланирована реконструкция аэропорта Уйташ в Махачкале. Для развития стекольного промышленного комплекса кластера планируется реализация проектов по производству стеклянных шаров, строительству стекловаренной печи, модернизации и расширению цеха для производства стеклотары, организации и расширению производства керамогранитной плитки. В рамках стратегического проекта "Город обувщиков" планируется создание четыре производств обуви.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.