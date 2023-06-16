Беспилотные грузовики смогут доехать из Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М-12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Беспилотные грузовые автомобили к 2024 году смогут доехать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12, заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям. На М-11 мы сейчас закончим в середине следующего года обход Твери, ЦКАД у нас уже полностью оборудован, М-12 - тоже. В конце 2024-го года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ Петушенко заявил, что строящаяся трасса М-12 Москва - Казань будет адаптирована для движения по ней беспилотного транспорта.

В среду на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва открылось движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов. В проекте "Беспилотные логистические коридоры" примут участие компании "Камаз", "Старлайн", "Глобалтрак лоджистик", "Магнит" и оператор дороги "Автодор". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11. На текущий момент беспилотные грузовики будут сопровождать инженеры-испытатели.