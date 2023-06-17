Минэнерго ожидает появления методики расчета эффекта для экономики РФ от строительства ГЭС

По словам замглавы министерства Павла Сниккарса, как только эта методика появится, у ведомства сформируется окончательный план реализации строительства этих ГЭС и ГАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает появления методики расчета мультипликативного эффекта для экономики страны от строительства ГЭС. Об этом рассказал ТАСС в рубрике "Три вопроса о главном" в рамках Петербургского международного экономического форума замглавы министерства Павел Сниккарс.

"Одним из важных элементов является методика расчета мультипликативного эффекта для экономики страны в целом, потому что это не только электроэнергетика - это и транспорт, и водопользование и так далее, для того, чтобы оценить эффективность от строительства ГЭС. Минэкономразвития сейчас эту работу консолидирует. Я надеюсь, что как только эта методика появится, у нас сформируется уже окончательный план реализации строительства этих ГЭС и ГАЭС", - сказал Сниккарс.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ разработало план-график строительства гидроэлектростанций в период до 2040 года. В план вошли проекты восьми станций суммарной мощностью 4,7 ГВт и объемом инвестиций на уровне 961 млрд рублей. В настоящее время ведется работа по поиску источников их финансирования.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.