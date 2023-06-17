Сечин: отказ от таргетирования курса рубля не дает ему стать региональной системой расчета

По словам главы "Роснефти", перспективными валютами становятся те, которые обеспечены товарными и сырьевыми потоками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Отказ от таргетирования курса рубля препятствует его превращению в региональную расчетную систему и не позволяет обеспечивать трансграничное кредитование. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном энергетическом форуме.

"Рубль - одна из самых ресурсообеспеченных валют. Но есть как минимум две проблемы - это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему", - сказал он.

"Что может прийти на смену доллару и как быстро? Чтобы претендовать на статус новой резервной валюты, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом", - отметил Сечин.

Такими перспективными валютами становятся те, которые обеспечены товарными и сырьевыми потоками, что дает им вес и ликвидность. Прежде всего это юань и рубль, подчеркнул глава "Роснефти".

Банк России 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных валютных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. А с 2015 года российский финансовый регулятор перешел к плавающему курсу рубля и инфляционному таргетированию.