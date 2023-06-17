Сечин заявил о полной зависимости Европы от энергоресурсов США после отказа от газа из РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Европа стала полностью зависимой от поставок энергоресурсов из США после отказа от российского газа и в отсутствия других источников сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах", - сказал он.

Так, до санкций Россия поставляла в Европу 160 млрд куб. газа в год, а США нарастили поставки в 2022 году только до уровня 70 млрд куб., отметил глава "Роснефти".

При этом из-за роста энергетических затрат в ЕС закрылся ряд энергоемких производств. В декабре 2022 года производство химической продукции снизилось на 18%, выпуск чугуна и стали ‍- на 17% к декабрю 2021 года, сообщил Сечин.

В свою очередь, снижение потребления привело к падению цены на газ, но его потребление так и не восстановилось. При этом потребление упало в первую очередь именно в промышленности. В январе - марте 2023 года спрос в среднем был на 17% ниже среднего уровня за 2017-2022 годы, а общий уровень выпуска в промышленности в марте 2023 сократился на 3,5% по отношению к декабрю 2022 года, подчеркнул он.

"Бегство энергоемких производств из ЕС сделает европейскую экономику еще более слабой и уязвимой", - заключил глава "Роснефти".