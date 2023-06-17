17 июня, 07:33,
обновлено 17 июня, 07:34
ПМЭФ

Сечин заявил, что странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений

Причиной глава "Роснефти" назвал различия в структуре экономики и динамике добычи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Странам - членам ОПЕК все сложнее достигать общих решений, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений из-за различий в структуре экономики и динамике добычи", - сказал он.

Так, глава "Роснефти отметил, что страны Ближнего Востока, входящие в ОПЕК, наращивают добычу нефти и диверсифицируют свои экономики, развивая ненефтяной сектор. В то же время африканские страны - члены ОПЕК устойчиво снижают производство, утрачивая свой вес на мировом рынке нефти.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ
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