17 июня, 07:50
ПМЭФ

Сечин считает, что нефть и газ к 2045 году будут обеспечивать более 53% спроса на энергию

Глава "Роснефти" назвал дополнительным фактором увеличения спроса на энергию быстрый рост населения Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Нефть и газ к 2045 году продолжат обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

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"В долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти, по имеющимся оценкам, вырастут на порядка 15 млн баррелей в сутки (+15%) к 2045 году, и вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию", - сказал он.

Глава "Роснефти" отметил, что дополнительным фактором увеличения спроса на энергию является быстрый рост населения Африки: по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74% (с 1,43 млрд до 2,49 млрд человек), в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10% (с 6,55 млрд до 7,22 млрд человек).

"На Африку будет приходиться 34% мирового населения по сравнению с 22% в настоящее время. Что касается прироста спроса на энергию - в Африке он прогнозируется на уровне порядка 70-80% к 2050 году. То есть темпы роста спроса на энергию будут сопоставимы с темпами роста населения. Этот факт свидетельствует о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке, перед которой стоит задача ликвидации энергетической бедности. И решение этой задачи приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще только предстоит реально оценить", - отметил Сечин.

Мировой спрос на нефть в 2023 году, по актуальным прогнозам Международного энергетического агентства и ОПЕК, вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки, установив новый рекорд в 102 млн баррелей в сутки. 

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РоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ
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