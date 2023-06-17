Сечин считает, что нефть и газ к 2045 году будут обеспечивать более 53% спроса на энергию

Глава "Роснефти" назвал дополнительным фактором увеличения спроса на энергию быстрый рост населения Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Нефть и газ к 2045 году продолжат обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

"В долгосрочной перспективе физические объемы потребления нефти, по имеющимся оценкам, вырастут на порядка 15 млн баррелей в сутки (+15%) к 2045 году, и вместе с природным газом она продолжит обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию", - сказал он.

Глава "Роснефти" отметил, что дополнительным фактором увеличения спроса на энергию является быстрый рост населения Африки: по прогнозу ООН, к 2050 году население Африки вырастет на 74% (с 1,43 млрд до 2,49 млрд человек), в то время как в других регионах население вырастет в среднем лишь на 10% (с 6,55 млрд до 7,22 млрд человек).

"На Африку будет приходиться 34% мирового населения по сравнению с 22% в настоящее время. Что касается прироста спроса на энергию - в Африке он прогнозируется на уровне порядка 70-80% к 2050 году. То есть темпы роста спроса на энергию будут сопоставимы с темпами роста населения. Этот факт свидетельствует о недооценке реального потенциала роста потребления в Африке, перед которой стоит задача ликвидации энергетической бедности. И решение этой задачи приведет к более высоким темпам роста спроса на энергию, которые еще только предстоит реально оценить", - отметил Сечин.

Мировой спрос на нефть в 2023 году, по актуальным прогнозам Международного энергетического агентства и ОПЕК, вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки, установив новый рекорд в 102 млн баррелей в сутки.