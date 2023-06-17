Сечин призвал переориентировать банковскую систему России на доступность кредитов

Глава "Роснефти" назвал высокую стоимость заимствований основным тормозом промышленного развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. РФ нужно переориентировать банковскую систему на доступность кредитования экономики, высокая стоимость займов является главным тормозом экономики страны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, представляя дорожную карту по повышению эффективности экономики РФ.

"Доступность кредита - задача функционирования банковской системы. Высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития и, безусловно, это один из основных вопросов экономической политики. Необходимо сориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", - сказал он, выступая с докладом на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также призвал как можно скорее создать независимую от "токсичных" валют платежную систему. "Это, конечно, скорейшее создание платежно-расчетной системы, независимой от токсичных валют. Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору", - сказал Сечин.