Сечин призвал не увеличивать налоги для нефтяников из-за выпадения газовых доходов России

Глава "Роснефти" заявил о необходимости относиться к этим процессам с пониманием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Заявления финансовых властей о выпадении нефтегазовых доходов РФ из бюджета некорректны. Существующее падение газовых доходов не должно приводить к перебрасыванию налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы. К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - сказал он, выступая с докладом на энергетической панели.

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в мае 2023 года уменьшились на 11,9% по сравнению с апрелем, до 570,7 млрд рублей, следует из статистики Минфина РФ. За пять месяцев 2023 года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн рублей против 5,658 трлн рублей годом ранее.

Власти РФ сейчас обсуждают несколько налоговых изменений для нефтяной отрасли: в частности, решение сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу на 50% уже одобрено и может заработать с 1 сентября сроком на один год. Как сообщал ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, правительство обсуждает и другие опции в сфере налогообложения, в том числе использование российского бенчмарка Urals на основе внебиржевых индексов СПбМТСБ при подсчете НДД, НДПИ и экспортной пошлины. Корректировка депфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит бюджету экономить порядка 30 млрд рублей в месяц.

Как ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов, министерство ожидает роста нефтегазовых доходов бюджета по сравнению с показателями начала года и выхода их примерно на уровень базового планового значения - 5,8 трлн рублей.