17 июня, 09:09
ПМЭФ

На полях ПМЭФ обсудили развитие экспорта в ОАЭ продукции АПК из Херсонской области

По словам сенатора от региона Константина Басюка, партнеры видят перспективы не только прямых поставок, но и готовы рассматривать совместные инвестпроекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Вопросы развития экспорта в ОАЭ сельхозпродукции из Херсонской области обсудили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

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"Провели с министром экономического развития Херсонской области Константином Костиным крайне содержательную встречу с делегацией ОАЭ, на которой обсудили с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Ахмед Сувайна Аль Сувейди и директором по партнерству и инвестициям министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ Абдуллой Альмахри ряд актуальных вопросов целевого инвестирования, налаживания торговых взаимоотношений и развития экспорта в ОАЭ продукции АПК из Херсонской области", - написал он в своем телеграм-канале.

Сенатор добавил, что партнеры из ОАЭ видят перспективы не только прямых экспортных поставок сельхозпродукции, такой как херсонская пшеница и подсолнечник, но и готовы рассматривать совместные инвестпроекты, в том числе и в области импортозамещения.

Ранее в пресс-службе правительства Херсонской области сообщили ТАСС, что сельхозпроизводители региона в 2023 году смогут получить до 2,5 млрд рублей по различным программам государственной поддержки. 

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ОАЭРоссияПМЭФ
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