17 июня, 10:35
ПМЭФ

"Азовкабель" планирует поставлять продукцию для ОПК после восстановления производства

Заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил, что в рамках ПМЭФ регион заключил соглашение с инвестором, который будет восстанавливать производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Расположенный в городе Бердянске завод "Азовкабель" после восстановления производства с помощью инвестора планирует поставлять кабельную продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

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"Надо отметить, что разрушено не все производство, только его часть, поэтому на базе оставшихся мощностей планируем возобновить производство кабельной продукции гражданского назначения. Ведем переговоры с предприятиями военно-промышленного комплекса по поставкам кабеля для нужд нашей военной отрасли. Есть ряд регионов, с которыми уже начался этот диалог, мы ждем техническое задание, чтобы именно этот вид продукции сертифицировать", - сказал Козенко.

Он добавил, что в рамках Петербургского международного экономического форума Запорожская область заключила соглашение с инвестором, который будет восстанавливать производство. "Предприятие достаточно долго стояло. Построенное еще в советские годы, оно было поделено на несколько предприятий уже после развала СССР. Сейчас мы это производство намерены объединить и восстановить. На сегодняшний день это имущество является государственным, оно национализировано как стратегическая отрасль. Мы предложили инвестору восстановить производство", - сказал вице-премьер, не раскрывая компанию-инвестора. 

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