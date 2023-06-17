Ростовская область намерена наладить экспорт продукции АПК в Южную Америку

Губернатор региона Василий Голубев добавил, что также будут развиваться другие направления внешнеэкономического сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Ростовская область будет расширять направления экспорта продукции АПК, одним из них может стать Южная Америка, сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ губернатор региона Василий Голубев.

"Если говорить о новых направлениях, в качестве одного из них я вижу Южную Америку - по крайней мере наша делегация, которая там была, уже занимается потенциальными темами для сотрудничества. Это прежде всего агропромышленное направление, в том числе семена", - сказал Голубев.

По его словам, также будут развиваться другие направления внешнеэкономического сотрудничества.

"Среди партнеров появляется Пакистан, я вижу расширение сотрудничества с Африкой, странами Азии, странами СНГ. При этом речь идет не только об экспорте продукции АПК, но о внешнеторговой деятельности в целом", - пояснил губернатор.