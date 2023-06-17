Эксперты считают, что искусственный интеллект не заменит работу людей в сфере анимации

По мнению гендиректора группы компаний "Рики" Юлии Немчиной, качество контента, создаваемого нейросетью, не соответствует высоким требованиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект не сможет заменить реальных людей - художников, режиссеров и сценаристов, производящих анимационный контент, по меньшей мере в ближайшие 10 лет. В противном случае такие мультфильмы будут низкого качества, считают представители российских анимационных студий.

"Мы в анимации не верим в то, что художников и творцов сможет заменить искусственный интеллект. Возможно заменить какие-то технические работы и процессы, но задать искусственному интеллекту создать мультфильм, дать ему тему невозможно. Я убеждена, что в ближайшие 10 лет это будет невозможно или это будут неинтересные мультфильмы", - сказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на Петербургском международном экономическом форуме.

Позицию Слащевой поддержала генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина. "Фундаментальные вещи, на которых базируется анимация, - сценарная часть, режиссерская, заменить невозможно. То качество контента, что получается, исходя из искусственного интеллекта, не соответствует нашим высоким требованиям. На сегодняшний день эта замена точно не произойдет. Я бы сказала, 5-10 лет и посмотрим, но точно не в эту пятилетку", - добавила она.

При этом генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании "Ярко" Альбина Мухаметзянова рассказала, что студия активно использует искусственный интеллект. В частности, нейросети смоделировали костюм для главной героини одного из будущих проектов. "Понятно, что художников никто не отменял, но поискать, нащупать художественное видение [нейросеть] нам помогает. Рутину, широту взгляда и скорость, может быть, оно нам поможет достичь", - сказала она.