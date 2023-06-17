Аксаков не исключает прибыль банков России в 2023 году в размере около 2,5 трлн рублей

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, перерабатывающая отрасль, машиностроение, строительство, производство товаров народного потребления активно наращиваются, иногда даже кратными цифрами, это требует финансовых ресурсов, кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что российский банковский сектор по итогам 2023 года получит рекордную чистую прибыль в размере 2,5 трлн рублей. Такое мнение он высказал ТАСС на полях ПМЭФ.

"2 трлн рублей - это реальный показатель прибыли кредитных организаций. Но вполне реальная цифра 2,5 трлн рублей. Потому что вся тенденция получения прибыли банками <...> отражает ситуацию в экономике, то есть банки активно кредитуют, заемщики активно берут кредиты, соответственно, реализовывают проекты, бизнес-деятельность активно ведется", - сказал он.

Аксаков отметил, что перерабатывающая отрасль, машиностроение, строительство, производство товаров народного потребления активно наращиваются, иногда даже кратными цифрами, это требует финансовых ресурсов, кредитов.

"Поэтому 2,5 трлн рублей - это не фантастическая цифра, вполне возможная по итогам этого года", - убежден он.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банков РФ в апреле составила 224 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с результатом марта, когда кредитные организации получили 330 млрд рублей. За четыре месяца банковский сектор заработал уже 1,1 трлн рублей.