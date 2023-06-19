19 июня, 12:44

Мишустин: норму о проверках бизнеса только профильными ведомствами закрепят в законе

Должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только деятельность предприятий не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство России подготовит поправки в законодательство, в соответствии с которыми проверки бизнеса смогут проводить только профильные ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

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"Крайне важно снизить излишнюю нагрузку на наших предпринимателей. Должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде. Заменим их профилактическими мерами. И закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами", - сказал он.

Ранее принять такие меры поручал президент России Владимир Путин в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

Мишустин напомнил, что также глава государства предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на наказания за них. По словам премьера, это позволит снизить нагрузку на предпринимателей на фоне санкций. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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